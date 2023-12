Rimini. Day hospital onco - pediatrico

La realizzazione del nuovo Day Hospital oncologico-pediatrico, nel Corpo nord, scala D 1° piano, si estenderà nei locali precedentemente occupati da altri servizi sanitari, incrementando la superficie di ulteriori 350mq, così da compiere un ulteriore passo avanti verso la cura, globalmente intesa, dei bambini ammalati di tumore e delle loro famiglie. ll progetto si pone l’obiettivo di accogliere i bambini in trattamento di cura in spazi adeguati sia funzionalmente e anche sotto l’aspetto dell’umanizzazione come elemento distintivo. Prevede quindi sale di attesa e svago dove gli elementi di arredo, così come le pareti, interagiscono direttamente con il bambino; sono state ispirate al bosco, quindi ogni elemento ricorda tali aspetti. Un ulteriore elemento significativo è rappresentato dal disimpegno alle stanze di degenza, progettato in modo tale da rappresentare un percorso intervallato da casette a segnalare i locali del reparto pediatrico. In ultima analisi il bambino e la propria famiglia si sentiranno accolti da una struttura sanitaria adeguata con tutti i comfort necessari per fare sentire il paziente pediatrico “a casa”. I locali progettati seguendo questo orientamento progettuale, considerate le esigenze del reparto, sono: n.3 camere di degenza per un totale di 6 posti letto; n.6 ambulatori specialistici; n.1 locale svago per i bambini in trattamento di cura; n. 1 locale attesa con annessa reception/segreteria; n.1 locale infermieri; n.1 medicheria; locali di supporto (depositi, archivio, servizi igienici).