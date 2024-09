Roditori alla scuola di Borgo Maggiore: l'intervento della Segreteria Istruzione

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, impegnato in questi giorni in una serie di visite di monitoraggio delle condizioni dei plessi scolastici, è stato informato in merito ad una presenza di roditori nel plesso scolastico delle scuole elementari di Borgo Maggiore. A tal riguardo, si informa che la Direzione scuole elementari è prontamente intervenuta insieme al Dipartimento Istruzione, Protezione Civile - Servizio Prevenzione e Protezione, Azienda di Stato per i Servizi Pubblici e Azienda Autonoma di Stato Per i Lavori Pubblici e che la situazione è in costante osservazione. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni in merito alle tempistiche per la loro debellazione e disinfestazione. In ogni caso, sono già state valutate tutte le opzioni possibili per garantire agli studenti l'inizio delle lezioni nei termini previsti ed il relativo servizio di refezione in condizioni di igiene e sicurezza.