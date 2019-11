San Marino Teatro: al via la vendita abbonamenti e carnet

Da oggi, giovedì 24 ottobre sarà possibile abbonarsi alle varie rassegne o acquistare i carnet della Stagione Teatrale 2019/2020 di San Marino Teatro. Spettacoli di grande qualità per una stagione innovativa che spazia dai classici ai contemporanei alternando prosa musica e ricerca. Nomi noti come Leo Gullotta, Elio, Stefania Rocca, Veronica Pivetti, Carlo Lucarelli, Arturo Cirillo si affiancheranno ad altri meno noti ma di grande talento e preparazione. Il cartellone in abbonamento è composto da 15 appuntamenti divisi tra i due Teatri e distribuiti in 4 rassegne: al Teatro Nuovo: grandi nomi ed allestimenti importanti, per la rassegna Identità Teatrali che prevede 3 appuntamenti: domenica 17 novembre, Il grigio di Gaber e Luporini con Elio; mercoledì 8 gennaio, Viktor und Viktoria con Veronica Pivetti; martedì 10 marzo, Orgoglio e pregiudizio interpretato e diretto da Arturo Cirillo. Al Teatro Titano: prosa e contemporaneità per Teatranti, che contempla 6 appuntamenti: martedì 12 novembre, Sei da Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, della compagnia Scimone Sframeli; martedì 26 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Alfonsina Panciavuota di e con Fabio Marceddu; domenica 12 gennaio con la regia di Emma Dante, La Scortecata, con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio; lunedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, La lista di e con Laura Curino; martedì 3 marzo, Bartleby lo scrivano, con Leo Gullotta; domenica 15 marzo La scimmia, con e di Giuliana Musso. Musica e parole in Microphonie con 3 appuntamenti: venerdì 6 dicembre Le notti bianche con Giulio Casale; venerdì 17 gennaio The soul of Porter, concerto di Joice Elaine Yuiklle & Jazz Inc.; venerdì 27 marzo, Esercizi di Stile con Stefania Rocca . Letteratura, Teatro e cinema in Lo schermo sul leggio – Noir – che vedrà in scena i tradizionali tre appuntamenti pomeridiani: domenica 10 novembre Lamb to the slaughter con Ivano Marescotti; domenica 23 febbraio, Almost Blue con Carlo Lucarelli; domenica 5 aprile, L’invasione degli ultracorpi con David Riondino. Novità di quest’anno è l’introduzione della formula CARNET, sempre acquistabile da oggi, attraverso la quale sarà possibile comperare un numero definito di spettacoli (10, 7 o 5) tra quelli in abbonamento nei diversi teatri, scegliendo titoli e posti in un’unica soluzione, o anche nel corso della stagione, selezionandoli di volta in volta. Come per l’abbonamento, anche l’acquisto del Carnet sarà estremamente conveniente ( il costo del biglietto per il singolo spettacolo sarà di soli €14) ma la nuova formula, più libera, permetterà di ottenere la visione degli spettacoli che più interessano. La campagna abbonamenti avrà inizio giovedì 24 e terminerà mercoledì 30 ottobre mentre la vendita dei CARNET proseguirà anche nel corso della stagione. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti ed i CARNET sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso il Teatro Nuovo di Dogana dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Da quest’anno sarà possibile effettuare gli acquisti anche attraverso smartphone e tablet.

Comunicato stampa

San Marino Teatro