Sciopero generale il 15 Dicembre 2023, garantiti da A.A.S.S. i servizi essenziali

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici rende noto che, in occasione dello sciopero generale indetto dalle Confederazioni Sindacali proclamato per l’intera giornata di venerdì 15 dicembre 2023, saranno garantiti i servizi essenziali, così come previsto dalle normative vigenti. In particolare: 

per il Servizio Elettricità, Servizio Acqua-Gas e Servizio Telecomunicazioni e Telecontrollo saranno garantiti i soli interventi di emergenza; 

per il Servizio Trasporti sarà garantito il funzionamento della linea 7 (Città - Ospedale - Rovereta) mentre non sarà garantita la circolazione delle altre linee del servizio pubblico urbano ed il servizio di accompagnamento quindi non è assicurato il trasporto degli studenti delle Scuole Medie Inferiori, Scuole Medie Superiori e Centro di Formazione Professionale da e per gli istituti scolastici nonché il funzionamento della funivia Borgo Maggiore – San Marino; 

non sono invece previsti servizi minimi per il Servizio Igiene Urbana e Servizio Macello Pubblico.