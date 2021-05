Segreteria Industria: Il made a San Marino si fa strada a livello internazionale

In questi giorni si celebra la Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale. Una ricorrenza questa che, in tempi di pandemia mondiale, ci ricorda il valore e l’importanza di non lascia re indietro nessuno . Un momento simbolico che per la scrive nt e Segreteria di Stato rappresenta un monito e un dovere nel sostenere tutti i produttori nell’accesso al mercato . Si coglie dunque l’occasione per sottolineare un fondamentale risultato del “Made in San Marino” che vogliamo diventi presto uno slogan da sventolare fuori dai nostri confini. Proprio in questa direzione va la partecipazione della "Cantina San Marino" (di fatto il consorzio dei produttori sammarinesi) all'evento fieristico internazionale "Wine to Asia" che si svolgerà a Shenzhen dall'8 al 10 giugno 2021 Grazie all'azione portata avanti dalla Segreteria Industria, Artigianato e Commercio con la collaborazione della rappresentanza consolare a Shanghai sarà realizzata una Masterclass tutta dedicata alla presentazione e promozione dei prodotti della Repubblica con possibilità di apertura di nuove "rotte commerciali" nel settore e creazione di nuove partnership. Mai come oggi l a valorizzazione del territorio e la promozione dell'alta qualità del " Made in San Marino" rappresentano un punto fermo dello sviluppo economico del Paese a cui le Istituzioni non solo dovranno prestare attenzione ma a cui dovranno fattivamente affiancarsi per garantirne la più veloce e miglior espansione. Si tratta solo del primo tassello di un progetto più ampio che deve portare la nostra Repubblica ad essere sinonimo di qualità nel mondo e protagonista della ripartenza . Ripartenza che per quanto riguarda il comparto industriale sammarinese sta già cominciando. G li ultimi dati pubblicati inerenti al numero di imprese ad alto contenuto tecnologico incubate all’interno di San Marino Innovation, passano da 40 complessive dell’anno 2020 alle attuali fino ad aprile 2021 52 unità. Un incremento considerevole che in tale particolare contesto storico infonde una vitale iniezione di fiducia. La Segreteria Industria, Commercio e Artigianato è costantemente al lavoro per affiancare e sviluppare l’impresa: già nei prossimi giorni verranno comunicati nuovi rilevanti risultati di tale impegno.









Comunicato stampa

La Segreteria Industria Commercio e Artigianato