Serata pubblica di RF a Domagnano

Ieri, alla sala Montelupo di Domagnano, Repubblica Futura ha organizzato una serata pubblica in cui ha presentato le priorità per l’agenda politica del Paese. Mara Valentini, coordinatore di RF, ha introdotto l’evento e ricordato l’impegno del movimento per costruire una proposta credibile e autorevole per il Paese in vista delle prossime consultazioni elettorali. Roberto Giorgetti, presidente di RF, ha ringraziato tutte le persone che stanno collaborando alla preparazione della campagna elettorale e lo spirito di impegno dei 43 candidati; ha sostenuto la necessità di superare l’attuale legge elettorale e denunciato il silenzio imposto alla pubblicazione delle liste dei candidati fino al 20 maggio. La riforma della legge elettorale è un impegno che RF si prende per la prossima legislatura: il cittadino deve conoscere prima del voto chi si impegna a guidare il Paese ed il relativo programma di governo. Giorgetti ha ricordato inoltre come un sito web estero si stia particolarmente impegnando per fare disinformazione rispetto a Repubblica Futura e ai suoi esponenti attuali e passati. Le priorità di RF si sostanziano su questi punti: ACCORDO DI ASSOCIAZIONE con l’Unione Europea, di cui sarà necessario visionare attentamente e divulgare tempestivamente i contenuti a tutta la popolazione. CASA: misure per aumentare la disponibilità di alloggi per l’affitto e per facilitare l’acquisto e la locazione a prezzi equi per i residenti. SERVIZI FINANZIARI: riduzione degli oneri finanziari per mutui e finanziamenti contratti, riduzione dei costi praticati da banche, servizi finanziari innovativi. SVILUPPO: progetti concreti quali la ricerca di interessanti nicchie di mercato, il rilancio degli investimenti, il sostegno alle infrastrutture ed alla tecnologia, nuove idee sul turismo e commercio, uno sviluppo sostenibile correlato alla elevata scolarizzazione dei giovani. DEBITO PUBBLICO: riduzione del debito complessivo e sostituzione del debito estero con quello interno. ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI: conseguimento di elevati livelli di competenza e realizzazione di luoghi di aggregazione a favore dei giovani. SANITÀ: miglioramento dei servizi offerti dall’ISS, rafforzamento della medicina di base, riduzione dei tempi di attesa, meccanismi per il reperimento e la valorizzazione del personale sanitario. WELFARE PER LE FAMIGLIE: sostanziali riforme dei servizi e contributi per incentivare la natalità, conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari, caregiver, politiche per la disabilità e per contrastare nuove forme di povertà. TERZA ETA’: nuovi servizi e politiche per favorire l’invecchiamento attivo, l’indipendenza, la socializzazione, il benessere e la prevenzione delle fragilità. Durante la serata sono intervenuti per illustrare le proposte di RF: Andrea Zafferani, Nicola Selva, Matteo Casali, Giovanni Lonfernini, Milena Ercolani, Marinella Giacobbi, Augusto Michelotti, Sara Conti, Miriam Farinelli, Morales Montoya Ladisnelli, Katia Savoretti, Patrizia Pellandra, Stefano Palmieri. Mara Valentini ha ringraziato i presenti per l’affollata partecipazione, ha ricordato le imminenti attività di RF e in particolare una conferenza pubblica sull’accordo di associazione alla UE che si terrà venerdì 17 maggio alle ore 18.00 in Città, presso “Baccanera wine bar”, alla presenza di Antonella Mularoni e di Nicola Renzi, già Segretari di Stato per gli Affari Esteri.

cs Repubblica Futura membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)