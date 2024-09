Serravalle: gli anni della guerra

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno accolto in udienza Alba Montanari in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Dalla via Nuova alla via Nazionale. Serravalle 1940 – 1944. La Guerra”. Un lavoro che suscita grande interesse per la capacità dell’autrice di scrivere la storia attraverso gli episodi di vita quotidiana ed in questo modo riuscire a trasmettere non solo la notizia dei fatti accaduti, ma anche le emozioni e i sentimenti con cui i cittadini li hanno vissuti. Introdotta da una toccante relazione del Segretario di Stato, Teodoro Lonfernini, l’autrice ha ripercorso le fasi cruciali che hanno coinvolto tanti serravallesi in un primo momento costretti a vivere nell’indigenza e col rischio continuo di essere sanzionati a causa delle pesanti restrizioni imposte dal governo fascista, quindi nella paura generata dalla presenza costante delle truppe tedesche e dei continui conflitti con l’esercito alleato. Una situazione che ha generato nella popolazione civile, numerosi morti e feriti, e ha dato vita al grande fenomeno dei rifugiati provenienti in particolare da Rimini. In occasione dell’ottantesimo anniversario del passaggio della guerra a Serravalle, il libro di Alba Montanari viene presentato al pubblico domenica 29 settembre alle ore 17,45 dal Capitano di Castello, da Clelio Galassi, che ne ha curato l’introduzione e da Verter Casali, presso l’aula magna delle Scuole Medie di Serravalle.

Aiep Editore