Solennità di San Gaudenzo, patrono della città e della Diocesi, le iniziative

Lunedì 14 ottobre si celebra a Rimini la solennità del patrono della città e della diocesi. Nel Santo Vescovo e Martire si ritrovano le radici della storia cristiana della nostra terra. La festa di San Gaudenzo segna inoltre l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale, ed è anche l’occasione in cui la Chiesa riminese rinnova l’espressione del suo affetto al suo Vescovo, mons. Nicolò Anselmi. “Nella solennità di San Gaudenzo – dice il vescovo Anselmi – la nostra Chiesa locale si ritrova e si manifesta nella sua unità: che il senso della Diocesi fiorisca nel cuore di tutti i pastori e i fedeli della comunità cristiana riminese”. In occasione della solennità, la Diocesi di Rimini propone alcune iniziative. Il patrono viene ricordato lunedì 14 ottobre con la messa alle 10.00 sul sagrato della parrocchia riminese di San Gaudenzo, in piazza Mazzini. La messa è presieduta dal Vescovo Nicolò e concelebrata dal parroco don Aldo Amati e da diversi sacerdoti. Alle ore 16.00 in Sala San Gaudenzo, in Curia Vescovile, è previsto il tradizionale incontro del Vescovo di Rimini con le autorità civili e militari cittadine. Il Vescovo Nicolò proporrà un dialogo e alcuni spunti di riflessione per la città. In Basilica Cattedrale alle 17.30 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Nicolò con la quale la Chiesa riminese riprende con rinnovato vigore il suo cammino pastorale. “Il Vescovo Nicolò invita tutta la comunità diocesana alla Celebrazione del patrono della Città e della Diocesi. – dice il Vicario generale don Maurizio Fabbri – È l’occasione per stringersi tutti, presbiteri, diaconi, consacrati, aggregazioni laicali, operatori pastorali, attorno al nostro pastore per dare inizio al nuovo anno pastorale”. Ai fedeli partecipanti è concesso il dono dell’Indulgenza plenaria alle condizioni consuete. Vista l’importanza del momento, quale segno di unità della comunità diocesana, la Diocesi invita i sacerdoti della città a valutare l’opportunità di non celebrare la S. Messa prefestiva e invitare la gente alla S. Messa in cattedrale. Sabato 12 ottobre ore 21 in Cattedrale è in programma il tradizionale Concerto per la Solennità di San Gaudenzo in onore del santo patrono, promosso dalla Diocesi con la collaborazione della Cappella Musicale Malatestiana. L’ingresso è libero. Diretti dal Maestro Filippo Maria Caramazza ad esibirsi saranno: Orchestra e Coro della Cappella Musicale Malatestiana di Rimini, Federica Livi (soprano), Isabella Orazietti (soprano), Sara Rocchi (contralto), Marco Mustaro (tenore), Li Shuxin (basso). Il concerto, a ingresso libero, come sempre è diviso in due parti e prevede l’esecuzione de: L’arte della fuga BWV1080 di J.S. Bach, e Messa di Rimini 1809 per soli, coro e orchestra, attribuita a Gioacchino Rossini e rappresentata per la prima volta dopo 215 anni. Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Cappella Musicale Malatestiana.

cs Paolo Guiducci