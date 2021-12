Sums seleziona i vincitori della terza edizione del premio Meritamente

Venerdì 19 novembre 2021 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli che ha selezionato, tra ventidue partecipanti, i migliori candidati e proposto i nominativi al Consiglio Direttivo che ha deliberato i vincitori e i relativi premi. Il Premio Meritamente intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero. Dopo un’accurata analisi della documentazione fornita dai ventidue candidati, la giuria ha selezionato i sette progetti proposti da: Giulia Olimpia Micol Cojutti per un Master in Management della Sanità (programma MIMS) della SDA Bocconi di Milano; Tommaso Merlini per un Master in Financial Risk Management presso MIP - Politecnico di Milano; Nicole Tabarini per un Master in Bioinformatics and System Biology presso la Vrije Universiteit di Amsterdam; Lorenzo Fabbri per un Dottorato in Biomedicina presso la Universitat Pompeu Fabra di Barcelona; Simone Raimondi per un Master in Drug Design and Synthesis (MDDS) presso l’Università di Siena; Niccolò Benedettini per un Master of Rehabilitation Science and Physiotherapy presso la KU University di Leuven; Tommaso Biagini per un Dottorato in Life Sciences presso Weizmann Institute of Science di Rehovot. La commissione ha inoltre segnalato al CD la domanda di Federica Tamagnini che, pur non avendo i requisiti per accedere al premio in considerazione della giovanissima età, è meritevole di attenzione per la partecipazione ai corsi di danza al Conservatoire à Rayonnement Régional di Amiens, ente riconosciuto dal Ministero dell’Educazione Francese. Viene quindi premiata con un contributo autonomo diretto extra Premio Meritamente. La Società Unione Mutuo Soccorso, estremamente compiaciuta dall’ottimo livello dei partecipanti, nella consapevolezza che l’arricchimento culturale e un’adeguata formazione rendano possibile affrontare le sfide globali che vedono coinvolto anche il nostro Paese, intende dunque congratularsi con i giovani selezionati.

Cs Sums