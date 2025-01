TIM San Marino firma la sponsorizzazione del Padiglione di San Marino all’Esposizione Universale giapponese

Al già lungo elenco di aziende sponsor del Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, si è aggiunta alcuni giorni fa anche TIM San Marino che metterà a disposizione dello staff una fornitura di pacchetti mensili per un valore che la inquadra tra i SILVER SPONSOR del progetto. La firma dell’accordo è avvenuta presso gli uffici dell’azienda tra il Commissario Generale Filippo Francini e l’Amministratore Delegato Simona Zanotto. Territorialità, trasparenza, sostenibilità e innovazione i valori forti su cui si basa l’azienda, parte al 100% del Gruppo TIM, concessionaria dei servizi di accesso a Internet e di telefonia fissa e mobile, nazionali ed internazionali, con sede principale nella Repubblica di San Marino. Competitiva, innovativa e flessibile, TIM San Marino promuove l’evoluzione tecnologica del Paese garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e della rete con effetti reali e vantaggi effettivi per tutta la comunità Sammarinese, anticipandone i bisogni di comunicazione. Sarà proprio grazie al loro contributo che, al personale impiegato a Osaka nel padiglione del Titano, sarà più facile comunicare sia in territorio giapponese sia con casa.

cs Expo San Marino