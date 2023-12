Titancoop – “La spesa dei nostri soci nutre la scuola” – 12.000€ donati alle scuole

Si è svolta oggi 14 dicembre 2023 la consegna del materiale didattico donato dalla Titancoop alle Scuole Elementari, alle Scuola dell’Infanzia e agli Asili Nido per un valore di circa 12.000€ L’incontro si è tenuto alla presenza del Segretario di Stato all’Istruzione Andrea Belluzzi, del Direttore dei Nidi e dell’Infanzia Francesco Giacomini, della Direttrice delle Scuole Elementari Arianna Scarpellini, del Presidente della Titancoop Mauro Fiorini, della Direttrice Barbara Massari ed alcuni componenti del Cda e dei dipendenti. Titancoop assieme ai suoi 10.900 soci ha contribuito attivamente alla raccolta di circa 12.000€ attraverso l’1% dell’incasso su tutti i prodotti a marchio Coop con la linea base e le linee Fior Fiore, Solidal, ViviVerde, D’Osa, Casa, Amici Speciali, BeneSì nate per soddisfare i bisogni dei propri soci con la massima attenzione alla sicurezza, eticità ed impegno per l’ambiente. Il materiale didattico è stato selezionato dalle scuole sulla base delle loro esigenze didattiche e ritenuto utile per il nuovo anno scolastico 2023-2024: Notebook 15.6’’, Monitor 27’’, PC Desktop con monitor 22’’, Hard Disk Interni SSD, Monitor interattivo 75’’. Il Cda di Titancoop, ha da sempre come impegno prioritario lo sviluppo di progetti dal forte impatto sociale e la realizzazione di iniziative concrete per tutta la comunità sammarinese come quella che si è conclusa oggi: “1% per la scuola – la spesa dei nostri soci nutre la scuola”.

Il Cda di Titancoop