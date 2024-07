Torna, dal 2 al 4 agosto, la 17^ edizione del San Marino International Arts Festival

Scatta il conto alla rovescia per la diciassettesima edizione del San Marino International Arts Festival: l’appuntamento sarà come sempre nel Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, dal 2 al 4 agosto.

Un evento che promuove attivamente le arti performative, con particolare attenzione alla multiculturalità e alla diversità (oltre 300 le compagnie che si sono esibite nelle piazze del Festival nel corso degli anni, provenienti da più di 36 paesi del Mondo).

Grazie anche all’opera dello SMIAF, la Repubblica di San Marino è ora un Paese amico dell’arte di strada, fornendo 365 giorni all’anno un servizio che permette agli artisti di tutto il mondo di esibirsi nelle proprie piazze (www.buskers.sm).





DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "Torna per il 17° anno consecutivo lo SMIAF, tra i main event che questa Segreteria e la Repubblica di San Marino propongono nella loro programmazione estiva.

Un evento che ha una chiara caratura internazionale, che attira numerosi turisti e che nel panorama italiano di questo genere di festival è riconosciuto ed apprezzato.

Le numerose declinazioni artistiche che SMIAF presenta al pubblico, ai turisti e ai visitatori del nostro Centro Storico sapranno colpire, stupire e in molti casi far sognare.

Agli organizzatori il mio più sentito ringraziamento, agli artisti un caloroso benvenuto e a tutti coloro che affolleranno il Centro Storico di San Marino Patrimonio dell'Umanità UNESCO per seguire SMIAF un sincero 'buon divertimento”.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura): “Come Segretario di Stato con delega alla cultura, sono contento di poter sostenere questa manifestazione, ringraziando tutti coloro che la organizzano per l’impegno profuso negli anni, testimoniato dal fatto che quella che ci apprestiamo a vivere è la 17^ edizione.

Lo SMIAF non ha solo un’importanza turistica, ma è un collettore e una vetrina per tanti giovani sammarinesi per mostrare il loro talento.

Ringrazio gli organizzatori anche per la sensibilità nel declinare il Festival di quest’anno su un tema a me molto caro, come quello dell’inclusione”.







IL TEMA DEL FESTIVAL 2024: LA DIVERSITÀ

Sebbene sia nato negli anni ‘90, il termine inclusione viene utilizzato oggi praticamente ovunque; osservandone attentamente l’etimologia si può notare, però, una discrepanza con l’intento originario: inclusione indica l’atto di includere un elemento all’interno di un gruppo o un insieme.

Si potrebbe quindi pensare alla presenza di un gruppo coeso nel quale un componente ‘estraneo’ debba entrare a farne parte.

Quella che invece contraddistingue il DNA del San Marino International Arts Festival, inteso come un evento organizzato e vissuto da una comunità di persone distinte, è proprio la Diversità.

SMIAF, arrivato alla sua 17^ edizione, vuole promuovere e mettere in scena i tantissimi aspetti della diversità: come arricchimento derivato da pluralità e condivisione di idee, culture differenti, passioni alternative e stimoli che si contaminano tra loro ed evolvono fino a diventare un pensiero nuovo, diverso.

Tra i palchi e le strade del centro della Repubblica più antica del Mondo, durante i tre giorni del Festival, artisti, cittadini, volontari e pubblico portano in scena la loro diversità e se la scambiano.

Tra gli intenti dello SMIAF c’è quello di poter aggiungere al bagaglio personale di ognuno una conoscenza nuova, nata dall’esperienza vissuta al festival, che l’abbia profondamente cambiato una volta tornato a casa.

Siamo alla continua ricerca di diversità di genere, sociale, disabilità, etnico/culturale, che abbiano un valore per noi importante da condividere.

In questa edizione, che ha come tema la diversità, la partnership con Marlù si intensifica ancora di più.

Il DiversamenteTu di Marlù, claim che contraddistingue l’azienda e i suoi valori da anni, sostiene ogni forma di diversità, e pone l’accento sul valorizzare l’unicità delle persone in una società che spinge sempre di più al conformarci a determinati standard.

Uno dei principali obiettivi del Festival dei Giovani Saperi è quello di creare un network di talenti sempre più ampio e coeso, capace di mettere in contatto realtà emergenti che possano sostenersi a vicenda nella promozione attiva di alcune arti performative.

SMIAF persegue questo obiettivo anche in questa diciassettesima edizione, con il supporto di Marlù.

Marlù infatti, main partner dell’evento dal 2022, sosterrà la 17° edizione del San Marino International Arts Festival e lo farà con la messa in palio di tre borse di studio “Keep Dreaming”, che andranno a premiare le discipline performative del territorio più meritevoli per diversità, innovazione e creatività.

Il contributo economico dovrà essere investito in un progetto che aiuterà a realizzare, o a portare avanti, il sogno di questi artisti.





PROGRAMMA E OSPITI

CAMPO BRUNO REFFI

Il cuore pulsante del festival sarà ancora una volta il Campo Bruno Reffi dove verrà allestito un palco per i concerti serali, che vedrà esibirsi:

Venerdì sera, i CREMA, evoluzione sonora dei Camillas, ed i Casademoni, duo acustico di formazione sammarinese composto da Alberto Casadei e Glauco Taddei.

A completare la serata, la selezione di CD di Timmo Ballo Dj.

Sabato sera, la fusione tra le sonorità classiche dell’afro beat, il jazz ed il pop degli Afrodream, i ritmi colombiani che mischiano amapiano, cumbia ed elettronica di KillaBeatMaker e per finire il mix di reggae, hip hop e funky di Jeppo Dj.

Dalla Colombia all'Africa, dall'Argentina all'Italia, celebrando la diversità e la ricchezza della World Music.

Domenica sera, i SAN LEO e i Faustò, un viaggio attraverso l’alternative rock e musica sperimentale..

A chiudere la 17^ edizione, il Dj Set di Volumetricavision Djset, ormai una vera tradizione per il nostro festival, a ritmo di funky e hip hop.







Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.00 e nell’area dedicata sarà allestita una selezione di Street Food del territorio e dintorni per accontentare i gusti culinari di grandi e piccini.

CAVA DEI BALESTRIERI E VIA EUGIPPO

Novità tra le location del San Marino International Arts Festival per questa 17^ edizione è la suggestiva Cava dei Balestrieri.

Il venerdì sera, sarà teatro di uno show in anteprima internazionale per il nostro Festival: RubeN, della Compagnia di fil ferristi Autoportante.

Due le repliche, alle 21.15 e alle 22.30, di uno spettacolo che mischierà equilibrismo, musica e teatro moderno.

Sabato pomeriggio e domenica per tutto il giorno, la Cava dei Balestrieri si trasformerà invece nell’Extreme Park, un’intera area dedicata agli amanti di sport di nuova concezione: parkour, skateboard e balance-board, discesa in corda doppia e arrampicata.

Non solo praticanti esperti, ma anche principianti, bambini e tutti gli interessati potranno cimentarsi con questi sport grazie a guide e istruttori qualificati..

L’evento clou di questa sezione del Festival avrà inizio alle ore 14 di sabato: la prima edizione del Titano Movement Games.

Sei squadre, una miriade di sfide che spazieranno da circuiti di forza e resistenza a quelli di ingegno e creatività.

Come punta di diamante, l'ormai celebre "Chase Tag", format della disciplina di parkour che sta spopolando in tutto il mondo.

Dopo la prima edizione degli Italian Parkour Games nel 2022, torna allo SMIAF una nuova competizione, grazie alla community n*1 di parkour in Italia - Xplore Parkour.

Appena sopra, Via Eugippo, che ospiterà per la prima volta i MERCATINI SMIAF: 14 realtà artigianali e 2 street food, per allietare il soggiorno di tutti i nostri ospiti.

Questo spazio sarà attivo fin dalla mattina di venerdì 2 agosto.







ARTE COME INCLUSIVITÀ: LA PERFORMANCE DEL COLLETTIVO DIVERSAMENTE DANZANTI

Indagare la diversità è il filo conduttore della 17^ edizione.

E proprio da questo tema, è nata la performance che proporremo sabato 3 agosto, alle ore 20.15: il Collettivo Diversamente Danzanti porta in scena Prove di Libertà, esito del laboratorio di movimento danzato secondo il Metodo Hobart portato avanti dal coreografo Claudio Gasparotto.

Una performance eseguita da ragazzi e ragazze con disabilità, ancora in una nuova location: il Terrazzo di Banca Carisp.







ARTE DI STRADA - CENTRO STORICO

Le Piazze del Centro Storico medievale, patrimonio UNESCO, vedranno una ricca programmazione di spettacoli d’ARTE DI STRADA.

Ecco un breve riassunto delle Compagnie presenti:

The Gipsy Marionettist: in arte Rašid Nikolić, è un marionettista, artista e attivista rom.

I fili si allungano e nascono sorrisi mentre ogni marionetta , scolpita a mano e ispirata ai membri della sua famiglia, creano atmosfere e immagini diverse.

I rapporti familiari si risolvono e si districano, filo dopo filo, nel corso di una storia simbolica e divertente, un viaggio audace dall'ex Jugoslavia in tempo di guerra all'Italia.

Vertical Theater: pronti a salire sulle montagne russe di uno spettacolo acrobatico, con tutti i suoi alti e bassi, i suoi brividi e le sue ondate di nausea?

Noah, direttamente dall'Inghilterra, propone al San Marino International Arts Festival un delizioso pasticcio, salendo sull'unica lanterna più alticcia e traballante di lui.

In cima, a 6 metri da terra, ondeggia e si muove intorno alla lampada, afferrando tutto ciò che gli capita a tiro, compresi gli oggetti delle persone!

Le Sgambate: nascono nel 2017 dall’incontro tra Rossella Consoli e Gaia Cafaggi, dal loro amore per il circo e l'arte di strada.

Curiose, socievoli, instancabili: Le Sgambate vogliono conoscere luoghi e persone, per questo la natura le ha dotate di lunghe lunghissime gambe per attraversare le strade e le piazze del mondo intero!

Portano al San Marino International Arts Festival "Camminate per le lunghe", spettacolo itinerante su trampoli che stupirà grandi e piccoli.

Jordy: artista poliedrico, alterna tecniche di clown, mimo e dell’improvvisazione.

Il suo spettacolo incorpora numeri e non numeri con cappello, cicli, monocicli, minicicli, manubri e trombette.

Ermelinda Coccia: La sua ricerca artistica lega le tecniche pittoriche e scultoree a quelle multimediali partendo dal disegno, passando attraverso la modellazione, la video arte, il cinema e la televisione e trova un senso più profondo nella Sand Art.

Questo spettacolo si rivolge ad un pubblico di ogni età e provenienza.

Andrea Farnetani: clown, giocoliere, equilibrista, teatro di figura.

Andrea Farnetani, artista eccentrico e poliedrico, racchiude in questo spettacolo il suo repertorio maturato in più di 10 anni in giro per il mondo.

Gustavo La Vita gira con il suo carretto, un grande sacco sulle spalle, una chitarra e un cane.

È tutto ciò che ha e tutto ciò che è: un clown stanco e invecchiato.

Nonostante ciò, la dolcezza e la curiosità del bambino rimangono in lui come una piccola candela tremolante che a tratti brilla intensa.

I Pifferai: una storica e preziosa selezione dei canti popolari rom.

Questa particolare musica folk è principalmente vocale ed è composta da canzoni lenta e lamentose e melodie veloci che possono essere accompagnate da danze.





SAMMARINESI AL FESTIVAL

Un tratto distintivo della storia dello SMIAF è dare spazio ad artisti e artiste di casa nella sua programmazione.

Anche quest’anno, la tradizione sarà rispettata, con tre eventi, tutti molto diversi, al Giardino dei Liburni:

Juta: dopo l'esordio con Bambino Paura, siamo lieti di poter presentare in anteprima al San Marino International Arts Festival la seconda graphic novel di Juta, nome d’arte di Simone Rastelli, uno dei nuovi e più originali talenti del fumetto italiano, nato e cresciuto nella Repubblica di San Marino.

Gatto Pernucci approda alla Graphic Novel, con un racconto ambizioso edito da Coconino Press.

Appuntamento alle ore 18.15 di venerdì 2 agosto.

Storia in Flanella: dopo il primo talk al festival 2023, torna allo SMIAF Giuseppe Giardi, divulgatore di storia antica e romana.

Presenta “Il razzismo al tempo dei Romani (?) Roma e l'alterità nel mondo classico”, riflessione su come una delle più potenti civiltà che il mondo abbia mai conosciuto percepiva i popoli altri e il diverso.

Anche questo spettacolo andrà in scena venerdì 2 agosto alle 19.15.

Michele e Francesco Ghiotti: Pandemie, guerre, sconvolgimenti climatici: viviamo in tempi apocalittici.

E per godersi la fine del mondo, per (soprav)viversela alla grande, bisogna farsela amica, con tutto il suo armamentario di anticristi, zombie, bombe atomiche e terre desolate.

Un viaggio tragicomico fra mitologia, poesia e letteratura, che siamo lieti di ospitare in anteprima alla 17^ edizione del San Marino International Arts Festival.







OLTRE SMIAF

Quando cala la notte, il venerdì e il sabato sera, il Festival si sposta per la prima volta all’Ex Tiro a Volo di Murata: Oltre SMIAF, un luogo dove rilassarsi e ballare, fino alle 3 di notte.

Si esibiranno: River Medlock, in arte Viola Conti, il venerdì e le Megastrutture, il sabato.







MOSTRE

Altra sezione del nostro festival che presenta diversi lavori di artisti sammarinesi è quella dedicata alle mostre.

In particolare, durante lo SMIAF, potrete visitare:

SOLO DI LUOGHI - Dimensioni soggettive del territorio. Un lavoro fotografico sul territorio, inteso come luogo fisico, sociale e interiore.

Un racconto corale per immagini, realizzato da otto giovani, partecipanti al progetto Spazio d’Azione Visuale.

A cura di Giorgio Busignani, Gabriele Mazza e Marco Vincenzi.

A Palazzo Graziani, dalle ore 10 alle ore 18, per tutti i giorni del Festival.

Veronica Casali Art - Ucromìa. Colori. Figure. Matericità. Gioco. Tradizione. Questi i nuclei attorno a cui orbitano le tre serie pittoriche e scultoree in mostra, che fanno delle tecniche archeologiche strumento di espressione artistica.

Alla Torretta della Porta del Paese, sabato e domenica, dalle 10 alle 18.







AREA BENESSERE

Non solo arte, ma anche attività legate al benessere e alla cura di corpo e mente..

Nelle suggestive location del Giardino del Monastero Santa Chiara e degli Orti Borghesi, sarà possibile prendere parte a corsi di Hata Yoga, AcroYoga, Tai chi e Kung Fu.

Ma anche godersi un trattamento shiatsu, al volto, di riflessologia e numerologia o massaggi olistici.







PARTNER

A sostenere la manifestazione anche quest’anno ci sono tante realtà tra cui ci preme ricordare: Marlù Gioielli, main sponsor dell’evento, Ecologia Sammarinese SRL, Energreen SRL, Carisp – Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Giochi del Titano SPA, SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso, Birra Amarcord, SIT Group, La Chiara Srl, Gattei Impianti, Vivaio Zanotti, Fondazione Simoncini-Galluzzi, Titano Ecologia, Koppe Vince Con Te, Ciacci Gioielleria.

Media partner e sponsor tecnici sono invece Radio Gamma e Seriset.







SERVIZI E FESTIVAL GREEN

Consigliamo ai partecipanti di usufruire dei grandi parcheggi per auto presenti a San Marino, ricordando sempre l’area sosta per camper e per il free camping posta a 3 minuti di macchina - 10 a piedi - dal Festival, dotata di bagni/docce.

Troverete quest’area allestita sempre presso l’Ex Tiro a Volo di Murata, sito in Via del Serrone 65.

Lo SMIAF Festival è quanto più possibile attento alle tematiche ambientali e proprio per ridurre il suo impatto, ha implementato 3 speciali azioni:

- bicchieri personalizzati e riutilizzabili in plastica dura.

Già da 3 anni è stata completamente eliminata la plastica usa e getta dalle nostre zone bar;

- nelle due principali location del Festival, Campo Bruno Reffi e Via Eugippo potrete trovare colonnine d'acqua per la ricarica automatica di borracce o bicchieri ed inoltre saranno segnalate le principali fontanelle di acqua potabile presenti nel Centro Storico.

- i badge di artisti e volontari ed i materiali dedicati alle indicazioni saranno realizzati in carta e non plastificati.

Inoltre ci sarà una riduzione di numero delle copie cartacee stampate del programma, proponendo in alternativa vari totem informativi su diversi luoghi dell'evento con all'interno tutte le indicazioni.







ATTIVITÀ E SPAZI PER BAMBINI

Lo SMIAF è a misura di bambini e famiglie, molti degli spettacoli e attività in programma sono adatti a tutte le età.

Inoltre il Festival riserva ai più piccoli spazi dedicati al gioco, al relax e alla sperimentazione, grazie a giochi storici e laboratori promossi dalla Ludoteca, alla Recycle Race organizzata dall’Associazione 5R Ama il Riuso e alle varie attività e discipline Extreme, che si potranno provare sabato e domenica grazie a istruttori qualificati.

Non rimane che invitarvi calorosamente a dare vita a questa edizione insieme a noi.

Vi aspettiamo in Centro Storico!



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Cultura e Segreteria di Stato Turismo