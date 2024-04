Torna la San Marino Game Convention dal 26 al 28 aprile

Dal 26 al 28 Aprile, al Centro Congressi Kursaal, si svolgerà la 25a edizione di San Marino Game Convention, manifestazione ludica dedicata al gioco da tavolo in genere, in particolare Board-wargame, Boardgame, Wargame e Astratti. “Gli appassionati di Giochi da tavolo si riuniscono da molti anni per la San Marino Game Convention divenuta ormai appuntamento fisso per gli amanti di questo passatempo senza tempo. – così descrive l’evento il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati – Ringrazio di cuore l'Associazione Sammarinese Giochi Storici che organizza questo appuntamento in grado di richiamare ogni anno centinaia di persone. Il gioco non ha età e, anche per me, sarà un piacere scoprire l’attività di questa prestigiosa associazione sammarinese”. Simile per tradizione ad alcune famose manifestazioni che si svolgono da anni negli Stati Uniti, la convention è principalmente un’occasione di gioco rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi storici in genere. La caratteristica della San Marino Game Convention è quella di essere un evento dove i giochi si giocano davvero anche con il proposito di divulgare l’hobby della simulazione storica. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Segreteria di Stato per l’Istruzione, Segreteria di Stato per lo Sport e Segreteria di Stato per il Territorio ed è organizzato dall’Associazione Sammarinese Giochi Storici con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Informazioni su tornei, partite libere e programma completo al sito: www.sanmarinogame.com