Una battuta di caccia al buio. Insieme a persone che conosco

Questo personale progetto d’intervento, che è parte del “Piccolo Tour” proposto dall’ASART in occasione della IV Biennale del Disegno riminese, consiste in un’azione performativa che si verrà a realizzare e che sarà documentata nell’area indicata, in corrispondenza di uno specchio stradale posizionato in corrispondenza dell’incrocio. I partecipanti, invitati ad intervenire dall’artista, senza sapere cosa li attenda, il giorno dell’evento riceveranno le informazioni necessarie, affinché abbiano la possibilità di “cacciare” artisticamente. “Una battuta di caccia al buio”, nel senso che gli intervenuti scopriranno solo sul posto che cosa sono chiamati a fare, dopo essere stati invitati dall’autore, perché amici o conoscenti. La documentazione dell’evento verrà raccolta e assemblata in una sequenza visiva videoregistrata che costituirà l’opera collettiva pensata da Marco Vincenzi. L’idea nasce dal ripensare il Grand Tour, che molti artisti, perlopiù europei, realizzarono in Italia tra il ‘700 e l’800, per disegnare o dipingere le bellezze italiche, facendo sovente uso di uno specchio concavo per realizzare dei disegni più fedeli. L’ASART ha tradotto quel Grand Tour in un Piccolo Tour che si realizzerà nei fine settimana di giugno a San Marino. Questa è la prima operazione della serie “Piccolo Tour” firmata ASART, con il patrocinio degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Biografia | MARCO VINCENZI Sociologo, esperto di comunicazione visiva, studioso di fotografia, artista e fotografo, ha svolto collaborazioni con enti ed istituzioni pubbliche e private per la realizzazione di progetti di ricerca, attività culturali ed artistiche, oltre che mostre. Attività su cui ha pubblicato anche alcuni saggi e dei libri, tra cui, i più recenti: “INTRUSO”, edito da Piergiorgio Pazzini nel 2017; “Id. Rimini (2009- 2010)”, edito da Danilo Montanari nel 2014; “Lo sguardo dei bambini: la fotografia come strumento di pianificazione sociale partecipata”, saggio in “Autonomie locali e servizi sociali – n.3/2009”, rivista quadriennale a cura di Paolo Zurla, edito da Il Mulino nel 2009. Ha svolto, e tutt’ora svolge, attività didattiche sulla e con la fotografia (workshop, seminari, corsi). Ha insegnato ‘Cultura visuale’ presso il Master di Alta formazione sull’immagine contemporanea di Fondazione Fotografia a Modena e scritto di fotografia sulla rivista internazionale d’arte ‘L’Aperitivo illustrato’. È stato curatore di attività ed esposizioni presso RF64 Spazio Minimo a San Marino e BAG Photo Gallery a Pesaro. Ha curato, insieme a Jean Franco Bernucci, la collana “edizioni di fotografia” per AIEP Editore. Sue opere sono state esposte in Italia e all’estero, in mostre personali e collettive, e fanno parte di collezioni pubbliche e private, tra cui la Galleria Civica di Modena, l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, il Modern Art Museum di Sofia (Bulgaria) e il Centro per la Fotografia Contemporanea di Centrale Fotografia a Fano (PU).

cs Marco Vincenzi