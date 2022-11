USC: Facciamo chiarezza

Pubblichiamo quanto sopra, documento firmato dagli allora presidenti di USC e OSLA a GIUGNO 2018, dove si evince che le associazioni firmatarie avevano già espresso la loro volontà, e i dati statistici generali.

Tanto era dovuto per fare chiarezza evitando voli pindarici e strumentalizzazioni o polemiche sterili.

Ricordiamo che la percentuale proposta era del 4,5% in attesa della firma del contratto.

Nel caso in cui ci sia qualcuno che voglia smentire i dati sopra riportati, rimaniamo a disposizione.



