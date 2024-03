Usl: riunito il direttivo della Federazione industria, edilizia, artigianato; focus sui rinnovi contrattuali e sulle sfide del mercato del lavoro

Nella sede di USL si è tenuta una importante riunione del Direttivo della Federazione Industria, Edilizia e Artigianato, in- centrata sulle strategie sindacali per affrontare le sfide attuali del mercato del lavoro. Durante l'incontro, è emerso il costante impegno di USL nel settore privato, evidenziando il ruolo chiave del Segretario Federale Daniele Tomasetti e del funzionario Laura Corbelli, unitamente a una squadra di collaboratori determinati. Squadra, quella di USL, coesa e impegnata a operare con integrità e chiarezza nei confronti dei lavoratori e degli altri attori della governance del Paese; requisito fondamentale per l'attuazione di politiche sindacali efficaci e per la promozione di una governance aperta, corretta e responsabile. Un punto cruciale della discussione è stato il rinnovo dei contratti, con particolare attenzione al Contratto Industria, alla luce dell'apertura ufficiale del tavolo di negoziazione dello scorso 19 gennaio. Il Direttivo ha posto l'enfasi sul recupero del potere d'acquisto dei lavoratori affinché si possa mitigare il più possibile la fiammata inflazionistica dello scorso biennio e sulla necessità di pianificare strategie a lungo termine, inclusi interventi nel settore del welfare aziendale e nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Tra i temi affrontati, si sono evidenziati anche i recenti Decreti Delegati riguardanti l'ICEE e il bonus straordinario per i nuclei familiari. Il Direttivo si è mostrato favorevole all'ICEE come strumento sociale, pur esprimendo perplessità sul metodo di adozione, senza alcun confronto con i Sindacati, da parte del Governo. Riguardo al bonus straordinario, sono state sol- levate preoccupazioni riguardo alla sua efficacia nel compensare gli effetti inflazionistici e demografici. Infine, il Direttivo ha espresso solidarietà ai colleghi dell'Alluminio Sammarinese, accogliendo con favore l'ottenimento della procedura di moratoria e ringraziando coloro che si stanno impegnando per tentare di risolvere le difficoltà aziendali. La riunione del Direttivo si è conclusa con l'impegno a continuare a lavorare uniti per affrontare le sfide del mercato del lavoro e a promuovere i diritti e gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori.

c.s. Federazione Industria e Artigianato USL