Usl sulla giornata mondiale della terra: l’uomo e l’ambiente in cui vive sono una cosa sola

Ci apprestiamo a celebrare come ogni anno la giornata dedicata alla terra. Lo facciamo in una stagione in cui, almeno stando alla superficie, sembrerebbe finalmente essere venuta avanti la consapevolezza che l’uomo e l’ambiente in cui vive sono una cosa sola. Oggi ci sono, tra le altre, le grandi multinazionali a ricordarcelo e questo è un auspicio affinché le politiche green siano ache veicolo di sviluppo. E’ pur vero che un mondo meno inquinato non potrà che essere migliore. Distruggiamo l’ambiente e avremo distrutto anche l’uomo che lo abita. Vi sono dunque responsabilità individuali a cui nessuno si può sottrarre, allo stesso modo in cui vi sono responsabilità collettive chiamate a mettere a frutto gli sforzi dei singoli e fare in modo che essi non siano vanificati. Bene incentivare gli utenti a fare investimenti sulle energie cosiddette pulite ma occorre anche prendere atto del fatto che la gran parte delle persone non può farsi carico da sola di un cambiamento possibile soltanto per il tramite di politiche che lo accompagnino concretamente. Per questa ragione auspichiamo che tematiche di così grande rilevanza siano prese nella giusta considerazione nell’interesse principe dei cittadini stessi.

Unione Sammarinese Lavoratori