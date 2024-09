Voci per Gaza: una due giorni al parco all’insegna della solidarietà

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 si svolgerà presso la Serra Cento Fiori del Parco XXV Aprile a Rimini, l’evento solidale VOCI PER GAZA allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’emergenza umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi per garantire l’assistenza e generi di prima necessità a persone con disabilità che, ultime anche in tempi di guerra, si trovano insieme alle proprie famiglie in condizioni di estrema vulnerabilità. L'iniziativa - che si inserisce nella rassegna organizzata da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2024 e promossa in partnership con Provincia di Rimini; Comune di Rimini, Città di Riccione, Comune di Santarcangelo di Romagna; Anthea; Ceis - Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; CGIL Rimini e Gruppo Icaro - è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di Risuona Rimini e della Cooperativa Sociale Cento Fiori che hanno a loro volta invitato a portare il proprio contributo altre associazioni, imprese profit e i più importanti nomi della scena musicale autoriale riminese con il comune obiettivo di tenere acceso un faro su quel martoriato lembo di terra. La due giorni prevede infatti attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con proposte gastronomiche, degustazioni di vini, dj set e musica dal vivo, il tutto con ingresso ad offerta libera da destinare alla raccolta fondi Emergenza Gaza promossa da EducAid. “Un’iniziativa nuova, bellissima e che entra direttamente nelle vite di tutti, per dire un 'no' all’unisono alla brutalità delle guerre, delle armi e della violenza. Guerre e violenza che mietono le loro vittime sempre e comunque tra i più deboli, i più fragili, i civili inermi - è il commento dell’Assessora alle Politiche per la pace e la Cooperazione internazionale del Comune di Rimini, Francesca Mattei -. In queste situazioni tragiche, penso che ogni gesto, anche quello apparentemente più lontano, possa diventare un atto di sostegno universale, capace di offrire un aiuto a chi affronta le terribili conseguenze della guerra. Niente è più vicino alla nostra quotidianità. L’evento al parco XXV Aprile rappresenta una doppia occasione: far sentire la propria voce a favore della pace, e, allo stesso tempo, dare una mano concreta ai cittadini di Gaza con disabilità grazie alla raccolta fondi in campo. Ed è fantastico che questa campagna sia portata avanti da EducAid insieme a Risuona Rimini e Cooperativa Cento Fiori, con altre organizzazioni della società civile e tanti artisti e musicisti riminesi, che voglio ancora una volta ringraziare. È una mobilitazione civile nel nome della musica e dello stare assieme che dice molto del cuore e dell'anima della nostra città.”

cs Comune di Rimini