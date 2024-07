Borgo, si schiantano in auto contro albero e palo: ricoverati un 26enne e una 17enne sammarinesi

Sono entrambi ricoverati, i due giovani sammarinesi rimasti feriti dopo il violento incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in Via Ordelaffi a Borgo Maggiore.

Non sarebbero in pericolo di vita. Il 26enne che era alla guida ha riportato alcune fratture e rimane in ospedale in osservazione con una prognosi di 20 giorni. La 17enne che era nell'auto con il ragazzo è stata invece sottoposta ad un intervento chirurgico. Sembra che l'auto procedesse ad alta velocità e l'impatto è stato talmente forte che ha divelto un palo della luce fermando poi la sua corsa contro una pianta ad alto fusto.

Il motore della vettura è fuoriuscito ed è stato proiettato a diversi metri di distanza.

I due feriti si trovavano in grave stato di alterazione psicofisica con un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore a quello consentito. Sul posto è intervenuta la Pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Civile e il 118. Per estrarre dalle lamiere i due giovani, è stato necessario anche l’intervento della Squadra Antincendio. All’interno dell’auto è stata trovata anche della sostanza stupefacente.