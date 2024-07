Caso Titoli: le difese chiedono l'assoluzione di Fabiani, Sommella e Gianatti

Il processo "Caso Titoli", alle battute finali. Per lunedì 8 luglio, dopo l'arringa finale della difesa di Daniele Guidi, attesa la sentenza di primo grado, che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio/sera. I difensori, nell'udienza di martedì pomeriggio, hanno intanto chiesto l'assoluzione per Mario Fabiani, Mirella Sommella ed Emilio Gianatti. L'assoluzione per il consulente Fabiani e per l'ex vicedirettore del Cis era stata chiesta lunedì anche dalla Procura del Fisco che invece per Mirella Sommella – ex della vigilanza di di Banca Centrale e Commissario provvisorio per Asset – aveva chiesto una condanna a quattro anni e mezzo.