Completamente ubriaco, sammarinese aggredisce una guardia giurata al pronto soccorso

Un sammarinese di 32 anni, residente a Rimini, completamente ubriaco ieri ha dato in escandescenze all'interno del pronto soccorso dell'Infermi di Rimini, dove era stato condotto probabilmente per il suo stato di alterazione da alcol. Erano le 21.40. Una volta all'interno della struttura il giovane ha iniziato ad urlare ed a inveire contro tutti, per poi aggredire con calci e pugni la guardia giurata intervenuta per calmarlo. È cosi stata chiamata la squadra Volante della Questura di Rimini che ha denunciato il sammarinese per interruzione di pubblico servizio e per lesioni ad un incaricato di pubblico servizio. È anche scattata una contravvenzione per ubriachezza molesta. Il sammarinese è stato poi buttato fuori dall'Infermi.