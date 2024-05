Vicenda Cis, prime testimonianze nel processo a carico degli ex organi sociali

Vicenda Cis. Entra nel vivo, con l'audizione dei primi testimoni, il processo a carico degli ex organi sociali, ai quali è contestato a vario titolo amministrazione infedele, false comunicazioni sociali ed ostacolo alla vigilanza. 10 imputati alla sbarra. Quello forse più noto alle cronache giudiziarie è Daniele Guidi, già DG del Credito Industriale Sammarinese; poi ex membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale; oltre alla legale rappresentante di una società di revisione dei conti. Contestate la presunta concessione di crediti privi di adeguate garanzie, ed una rappresentazione ritenuta distorta della situazione patrimoniale della banca. Ascoltati a questo proposito, oggi in udienza, Giuseppe Ucci, in passato presidente del coordinamento della vigilanza di BCSM, Sido Bonfatti, figura centrale nella fase di risoluzione di Banca Cis, e nel pomeriggio Maurizio Pappalardo del coordinamento della vigilanza di BCSM.