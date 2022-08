Conto Mazzini: il 3 ottobre il terzo grado

Fissata per il 3 ottobre l'udienza di terza istanza per il Processo Conto Mazzini. Il caso sarà trattato dal giudice Oliviero Mazza che dovrà esprimersi anche sull'ammissibilità dei ricorsi presentati. I primi due a chiedere il terzo grado di giudizio erano stati gli unici due condannati, Bruscoli e Tortorella, per i quali era stata fissata inizialmente un'udienza il 13 giugno. Dopo la presentazione di altri ricorsi, contro le confische, il processo è stato spostato, per tutti, al 3 ottobre.