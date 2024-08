Ercolani Trasporti: fiamme partite da un vano motore danneggiano cinque mezzi

Cinque mezzi a fuoco e danni ingenti per un incendio che si è verificato alle prime luci dell'alba nella ditta Ercolani Trasporti, di Rovereta.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i reparti di pronto intervento della Polizia Civile e di Gendarmeria. La squadra antincendio della Polizia Civile è riuscita a contenere il propagarsi delle fiamme, evitando che queste si estendessero all'area boschiva circostante e ai numerosi autocarri e autoarticolati parcheggiati. Due camion sono stati completamente distrutti dalle fiamme, mentre altri due mezzi e un container sono stati danneggiati. Le fiamme stavano per raggiungere un camion, ma un autista è riuscito a spostarlo e portarlo in salvo. In supporto alle operazioni, sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco di Rimini, che hanno collaborato con le unità locali.

Dalle prime verifiche della Polizia Civile pare che l’incendio sia stato scaturito dalla parte bassa, zona motore, di un autocarro coinvolgendo, successivamente, tutto il veicolo e quello subito a fianco parcheggiato, fino a provocare la completa distruzione di entrambi i veicoli. Le fiamme poi hanno lambito, e danneggiato i mezzi nelle vicinanze.