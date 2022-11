Gualdicciolo: petardo nella casetta dei libri, verrà riparata

Un brutto episodio di vandalismo nella notte di Halloween è avvenuto a Gualdicciolo. La casetta dei libri utilizzata per il book crossing, sita lungo la pista ciclabile, è stata danneggiata nella notte per un petardo fatto esplodere all'interno. Lo segnala la Giunta di Castello di Acquaviva nella sua pagina facebook. "Abbiamo provveduto allo smontaggio per la riparazione - commenta - e tornerà disponibile nei prossimi giorni, qualche libro risulta in pessime condizione e quindi verrà cestinato. Non appena tornerà disponibile se qualcuno ha dei libri potrà nuovamente metterli a disposizione per chiunque vorrà leggerli".