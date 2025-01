Guardia di Rocca: preoccupano truffe legate all' IA, come nei casi di cripto-valute

La Guardia di Rocca della Repubblica di San Marino ha presentato il report operativo relativo all’anno 2024, evidenziando il lavoro svolto nelle sue principali sezioni: Dogana, Gualdicciolo, Ufficio Visto Merci e Vigilanza Palazzo Pubblico. Le attività si sono concentrate sul controllo del territorio, la prevenzione di reati finanziari e il contrasto alla criminalità organizzata, con un focus su truffe online e frodi legate alle criptovalute.

Nel 2024 la Sezione di Dogana ha intensificato le attività di controllo e sicurezza:

Pattugliamenti e identificazioni: oltre 5.700 ore di pattugliamento e 6.074 persone identificate.

Sequestri e denunce: recuperate 2 autovetture rubate, ritirati 61 documenti falsi e sequestrate 6 targhe contraffatte.

Procedimenti giudiziari: raccolte 217 denunce e avviati 161 procedimenti penali, con segnalazione di 105 soggetti fisici e 13 soggetti giuridici.

Truffe in cripto-valute: cinque casi indagati con un danno complessivo di 200.000 euro e collaborazione con le autorità di Cipro, Bulgaria e Regno Unito.

Violenza di genere : eseguite 7 segnalazioni alla magistratura con 4 richieste di protezione. Un dato preoccupante è l’incremento delle frodi online basate sull’intelligenza artificiale, come le chiamate false da parte di finti agenti di polizia o presunti parenti in pericolo.

E-commerce: segnalate all'Autorità Giudiziaria 3 società di San Marino con l'ipotesi di reato di truffa.

Operativa dal febbraio 2024, la Sezione di Gualdicciolo ha raccolto 26 denunce relative a furti, violenza di genere e truffe online, oltre a gestire 3 procedimenti per maltrattamenti e obblighi patrimoniali non rispettati. Tra le attività: Servizi di vigilanza istituzionale presso Palazzo Pubblico. Collaborazioni con INTERPOL, con 10 accertamenti svolti. Notifiche giudiziarie e audizioni testimoniali.

Ufficio Visto Merci: record di transazioni e controlli doganali

L’ufficio si è occupato di 80.189 invii di merci per un valore totale dichiarato di 1,36 miliardi di euro, effettuando 1.752 controlli fisici e 7.387 verifiche documentali doganali. Sono state segnalate 87 irregolarità nei documenti di trasporto e sottoposti a controllo 734 articoli pirotecnici e armi.

Sezione Vigilanza e Rappresentanza: protezione delle istituzioni sammarinesi

La sezione ha garantito il presidio delle istituzioni con 35 servizi di rappresentanza e la sicurezza del Palazzo Pubblico, della Segreteria degli Esteri e del Tribunale Unico. Inoltre, la tradizionale Cerimonia del Cambio della Guardia è stata svolta con il supporto della Compagnia di Artiglieria.

Preoccupare le truffe che, con i nuovi sistemi legati alla intelligenza artificiale sono di difficile individuazione da parte della vittima, come la telefonata del parente ricoverato o del finto agente di polizia. In un caso l’intelligenza artificiale è stata utilizzata per compiere la truffa nei falsi investimenti in cripto-valuta.