Incidente a Fiorina: tamponati padre e figlia su una moto

Brutto incidente nel pomeriggio di martedì, sulla Superstrada, a Fiorina. Poco prima delle 18, una moto con targa sammarinese, con a bordo padre e figlia, è stata tamponata da una Nuova Lancia Thema, targata Italia. Da una prima ricostruzione pare che la moto, una Honda NX 650 Dominator, che viaggiava in corsia discendente, stesse svoltando a destra, nel parcheggio della Sesta Marcia, quando dalle spalle è giunta l'auto, condotta da un uomo, che l'ha colpita. Ad avere la peggio il centauro, 56enne, trasportato in pronto soccorso dall'autoambulanza; ha riportato fratture agli arti inferiori, per lui una prognosi di 30 giorni. Ferite meno gravi, ma molto spavento per la figlia minorenne. Sul posto la Polizia Civile che dovrà ricostruire la dinamica e la Gendarmeria per rallentare il traffico in arrivo.