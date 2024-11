Incidente in Città, solo uno spavento per la minorenne alla guida della microcar

Ha fatto tutto da sola la minorenne che, verso le 16 di lunedì, alla guida della sua microcar, ha sbattuto contro uno degli alberi che dividono le corsie di via del Serrone, in Città.

La giovane stava viaggiando in corsia discendente – direzione Murata – quando ha perso il controllo del mezzo. In quel momento stava passando una pattuglia della Polizia civile che si è subito fermata per sincerarsi delle condizioni della ragazza.

Per fortuna nulla di grave, tanto che non è stato necessario allertare il 118. La microcar è stata invece prelevata dal carro attrezzi. Senza danni a cose o persone, il sinistro non è stato rilevato dagli agenti.