Morte Simone De Luigi, contestato l'omicidio stradale

Sull'incidente in cui ha perso la vita Simone De Luigi il sostituto procuratore di Rimini Luigi Sgambati ha aperto un fascicolo in cui il 24 enne - anch'egli sammarinese - alla guida della Mini che ha travolto la moto, è indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime. Contrariamente alle notizie diffuse dalla stampa locale l'esito del test su droga e alcol, asserito negativo, deve ancora arrivare. Il conducente e le due amiche che erano con lui sulla Mini sono intanto stati sentiti dalla Polizia Stradale. Ascoltati anche alcuni automobilisti ma nessuno di questi avrebbe assistito all'impatto.