Non paga gli alimenti ai figli, imprenditore condannato a 3 anni

Dura condanna del Tribunale di San Marino ad un imprenditore che non pagava gli alimenti per i figli e che aveva lasciato senza soldi anche la prima moglie. Questa mattina il giudice Adriano Saldarelli l'ha condannato a 3 anni di prigionia e 6 anni di sospensione della patria potestà, indicando come esecuzione per servizi sociali la frequentazione di percorsi di rafforzamento delle competenze genitoriali sotto la supervisione del Servizio Minori. Fissata anche provvisionale di 48mila euro per la prima moglie e la seconda moglie, 40mila per ciascuno dei figli minori.