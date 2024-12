Processo Michael Antonelli: condannati Direttore di gara e Presidente della società organizzatrice

Sono stati condannati per omicidio colposo il Direttore di gara e il Presidente della società organizzatrice della gara durante la quale cadde il giovane ciclista sammarinese Michael Antonelli, nel 2018. Nel primo pomeriggio, al tribunale di Pistoia, la sentenza. Per il Presidente della società 2 anni di reclusione e, per il Direttore di gara, 1 anno e 8 mesi. Concesse le attenuanti generiche. Pena sospesa per i due imputati che dovranno pagare le spese processuali. Previsto un risarcimento per i familiari di Michael, oggi presenti in Aula.

Servizio in aggiornamento