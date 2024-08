Riccione: rissa fra turisti in un locale e spray al peperoncino in una discoteca

Settimana di Ferragosto di intenso lavoro per i Carabinieri di Riccione con servizi mirati di controllo alla stazione ferroviaria e la presenza di militari a piedi e in auto lungo i viali principali della movida riccionese. Deferito in stato di libertà un 18enne trovato in possesso di uno spray al peperoncino che sembra abbia spruzzato mentre si trovava all’interno di una discoteca; denunciati anche 6 turisti coinvolti in una rissa, scaturita per futili motivi all’interno di un locale di Riccione. Avrebbero preso ad azzuffarsi tra i tavoli, destando lo spavento e la preoccupazione dei presenti, che immediatamente hanno allertato il 112.