San Marino: microcar si ribalta a Fiorina, 15enne al Pronto Soccorso

Un giovane, a bordo di una microcar, stava scendendo lungo la superstrada in via 5 febbraio a Domagnano quando, all'altezza del distributore ora chiuso, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi. L'incidente si è verificato poco dopo le 14.00.

Sul posto l'ambulanza del 118 che ha soccorso il ragazzo, un 15enne, per poi portarlo al Pronto Soccorso dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non avrebbe riportato ferite gravi. Per i rilievi la Polizia Civile che ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

Sempre nel primo pomeriggio si è verificato un sinistro in zona Lesignano. Una 17enne a bordo del suo scooter avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Nella sua manovra non ha coinvolto altri veicoli. Trasportata al Pronto Soccorso le sue ferite sono risultate guaribili in 5 giorni.