Scontro furgoncino-Apecar a Fiorentino, solo un grosso spavento per i conducenti [fotogallery]

Incolumi i conducenti dei due mezzi che, attorno alle 16 di giovedì, si sono scontrati frontalmente in via Impietrata, a Fiorentino.

Una Dacia Dokker, condotta da un uomo residente nella stessa via, stava procedendo in direzione crociale quando un'Apecar, che proveniva dalla direzione opposta, sbandando, ha invaso la sua corsia. Inevitabile l'impatto. Il mezzo a tre ruote ha poi terminato la corsa rimanendo sulla fiancata destra.

A bordo del mezzo un minorenne rimasto fortunatamente illeso nonostante i vetri dell'Ape siano andati in frantumi. Non si è quindi reso necessario allertare i sanitari del 118. Sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica e regolare il traffico, la Polizia civile.