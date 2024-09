Serravalle: cade dal cassone del camion, autotrasportatore grave al Bufalini

Le immagini del furgone su cui l'uomo lavorava

Incidente sul lavoro domenica pomeriggio nel piazzale del Centro Multieventi, a Serravalle. Un autotrasportatore di 41 anni, S.V., è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal cassone del suo camion, mentre stava fissando il carico con delle funi nei pressi del palazzetto. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato trasferito all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Intervenuta sul posto la Sezione Antincendio della Polizia Civile, che sta indagando per far luce sulla dinamica dell'incidente in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione dell'ISS.