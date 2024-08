Serravalle: due anziani perdono il controllo dell'auto, 88enne al Bufalini

Grave incidente stradale questa mattina, attorno alle 9, a Serravalle, lungo strada Lamaticce. Una Fiat Panda con targa sammarinese, guidata da un sammarinese di 91 anni (V.G.), ha perso il controllo del veicolo mentre proveniva da Falciano e si dirigeva verso Serravalle. L'auto ha finito per schiantarsi contro la recinzione di un'abitazione sul lato sinistro della strada. La passeggera, E.P., classe 1936, ha riportato traumi significativi ed è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena con prognosi riservata.

Anche l'anziano ha subito lesioni ed è ricoverato per accertamenti presso l'Ospedale di Stato. La Polizia Civile sta indagando per determinare le cause dell'incidente e ha avviato le verifiche necessarie per chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.