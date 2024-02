Tribunale: in aula due processi in cui è coinvolto Alberto Buriani

Due processi rilevanti oggi in tribunale a San Marino. In entrambi è imputato l’ormai ex commissario della legge Alberto Buriani. In uno deve rispondere, insieme al Commissario della Legge Antonella Volpinari, di abuso di autorità e falso ideologico. In questo ambito è stata appena ascoltata come testimone il Giudice Valeria Pierfelici, all'epoca dei fatti Magistrato Dirigente.

Sempre per oggi è attesa la sentenza del processo in cui il giudice Alberto Buriani e l'ex Segretario di Stato Simone Celli devono rispondere in concorso, di tentata concussione e, separatamente, di falsa testimonianza. Buriani inoltre deve rispondere anche di abuso di autorità e, in concorso con il direttore e giornalista dell'Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri, di violazione del segreto istruttorio.