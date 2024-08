Violento incidente a Faetano: marito, moglie e due figli minori trasportati in ospedale

I rilievi dell'incidente

Violento incidente nel pomeriggio a Faetano, lungo la Strada del Marano. Una Renault, con a bordo una famiglia sammarinese che stava rientrando a casa, si è schiantata contro il muro perimetrale di un'azienda per poi finire la sua corsa dall'altro lato della strada, con l'avantreno completamente distrutto.

A bordo, con marito e moglie, un figlio e una figlia, minorenni. Per soccorrere i feriti sono intervenute tre ambulanze e la strada è rimasta parzialmente chiusa, per consentire i rilievi della Polizia Civile e la rimozione dei detriti. Stando a versioni fornite da testimoni, la donna alla guida avrebbe avuto un colpo di sonno, in un lungo rettilineo e l'incidente è avvenuto proprio all'inizio di una semicurva a sinistra.

Prima ancora dell'arrivo delle ambulanze, una sanitario Iss che si trovava nelle vicinanze, ha prestato le prime cure. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Quella in condizioni più serie - con fratture ad un arto - la figlia minorenne.