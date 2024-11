Femminismo: contadine polacche insegnano

LA NOSTRA TERRA è un'opera dipinta ad olio e fissata in circa 40.000 fotogrammi come quadri animati interpretati da attori veri in location reali polacche. Storia di una contadina (Jagna) d'inizi 900 lungo 4 stagioni descrive la violenza sulle donne: profetico? Animazione e pittura filmata tra poesia e denuncia sociale. Sfida e metafora del dramma educativo contemporaneo (scuola, bullismo, famiglia, violenza sessuale). Manca, purtroppo, anche la solidarietà femminile che aiuterebbe gli uomini, anzi, l'uomo.