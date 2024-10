Festival Nazionale d'Arte Drammatica al Teatro Rossini: sabato la commedia di Ray Cooney

Sabato sera al Teatro Rossini, alle ore 21.00 del 19 ottobre, prosegue il 77esimo Festival Nazionale d'Arte Drammatica – GAD, dedicato alla memoria dell'attore pesarese Glauco Mauri. Il terzo spettacolo in concorso è “Se devi dire una bugia... dilla grossa!” di Ray Cooney, inscenato dagli Amici del Teatro di Roncade. L'opera di Cooney ha sempre avuto la capacità di divertire e stupire il pubblico, e anche in questa commedia piena di equivoci e imbrogli l'autore non si smentisce. Nello scenario del Palace Hotel, diviso in due quadri, politici e portaborse vengono messi alla berlina. Nel cast figurano Alberto Moscatelli (anche regista dello spettacolo), Mara Gobbo, Francesco Marta, Luisa Favaro, Giuliano Bozzo, Ilenia Carniel, Stefano Risato, Davide Bruzzolo e Silvia Pavan.

Domenica 20 ottobre, con la Compagnia filodrammatica Orenese di Vimercate, avrà luogo “Il Duello – Il gioco dell'assassino” di Anthony Shaffer con la regia di Pietro Baio.

Nella mattinata di domenica, alle 11.00 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini, si terrà la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Antonio Conti, dopo una lectio magistralis di Pierfrancesco Giannangeli, presidente della giuria.

La biglietteria del Teatro Rossini sarà aperta fino al 26 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 fino all'inizio dell'evento. I biglietti sono disponibili anche su www.vivaticket.it.