Il sammarinese Roberto Ridolfi trionfa alla Disfida del Tricorniolo: annata speciale per il Titano

Il campione Roberto Ridolfi e il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

La vittoria arriva in un anno straordinario per i balestrieri sammarinesi e per il campione Roberto Ridolfi che torna a trionfare, sul Titano, alla Disfida del Tricorniolo. Si era già guadagnato il titolo nel '99, ma la consacrazione ora ha un valore tutto speciale: una doppia vittoria che si aggiunge, sempre in questa stagione, al primo posto nel Campionato Sammarinese e al secondo posto come Re della Balestra in Italia.

Non si potevano chiedere in modo migliore le Giornate Medioevali: evento clou dell'estate sammarinese tra rievocazioni, spettacoli e un tuffo in un passato affascinante fatto di dame, cavalieri e leggende. Alla Cava dei Balestrieri si sono sfidate le rappresentanze di Lucca, Massa Marittima, Porta San Marco – Pisa, San Sepolcro e Volterra, in prove di abilità e precisione che si trasformano in arte.

Titano protagonista: anche il secondo posto va a un sammarinese: Lorenzo Voltan. Terzo classificato: Luciano Mazzini di San Sepolcro. A concludere l'evento lo spettacolo di musici e sbandieratori, per celebrare la tradizione e le radici dell'”antica terra della libertà”.