Siamo fatti della stessa materia delle stelle

GLI ASTEROIDI e la provincia emiliana sul grande schermo in uno scherzo creativo e amaro nell'opera prima del 2017 di Maccioni sul mal di crescere. Un cammino nella maturità difficile dei giovani, oggi. La bassa bolognese, le fabbriche chiuse in crisi come contenitori di sogni dismessi e isolati, sono gli asteroidi della stessa materia dei pianeti senza esserlo. Gravitano intorno... e poi si perdono nell'universo. Collidono anche in modo tragico... Fabio detto Cosmic è ossessionato dall'astronomia: un asteroide potrebbe colpire la terra, e tutte le loro vite indistintamente, inesorabilmente tutte, pure quella di Pietro che soffre, di più.