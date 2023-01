MUSICA Una voce per San Marino: Ginevra Lamborghini e Lorenzo Licitra fra i partecipanti

Prosegue "Una voce per San Marino", il talent organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest.

L'influencer Ginevra Lamborghini si aggiunge ai partecipanti alle selezioni, così come Lorenzo Licitra, che aveva trionfato ad X Factor 2017 contro i Maneskin. Al contest partecipano oltre 1000 artisti da 31 paesi, fra cui anche alcuni finalisti dell'anno scorso: Kurt Cassar, Vina Rose, Mate e Camille Cabaltera.

Presidente della giuria alla finalissima 2023 sarà Al Bano, come annunciato nei giorni scorsi dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

