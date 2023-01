"Una voce per San Marino": artisti internazionali, talenti e grandi ritorni fra i partecipanti

Ripartono oggi le selezioni di "Una voce per San Marino" e dai nomi pubblicati sul sito ufficiale è possibile conoscere alcuni dei prossimi artisti che prenderanno parte al talent per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest. Partecipano nuovamente al concorso Mate e Vina Rose, finaliste nella scorsa edizione. Tornano anche Lorenza Rochiccioli, giunta in semifinale lo scorso anno, così come Brenda Novella, Gisele Abramoff, i Procioney e la star di TikTok Lorenz Simonetti. Fra i sammarinesi torna in gara Giada Pintori.

C'è chi ha già tentato di partecipare all'Eurovision in altre occasioni come Mirud, che ha gareggiato 8 volte al FIK (Festivali i Këngës), concorso per scegliere il rappresentante dell'Albania. Víctor Arbelo, da Barcellona, aveva partecipato al talent show "Operación Triunfo" nel 2018, il programma di selezione nazionale spagnolo per l'ESC. Al talent spagnolo aveva partecipato anche Veronica Romero, arrivando in finale nel 2001. Jenny May nel 2006 aveva partecipato alla selezione nazionale lettone per l'Eurofestival. Fra i numerosi artisti internazionali anche l'italo-tedesca Viviana Milioti, che ha vinto numerosi concorsi musicali in Germania come il presigioso "Jugend musiziert" nel 2017 al talent “Deutschland sucht den Superstar”.









Diversi artisti che partecipano hanno vinto premi in concorsi internazionali, come gli XGiove, vincitori del Premio Alex Baroni al Festival dell'Adriatico nel 2019, e i 10 Diaz, premio Spazio d’Autore nel 2011 e Premio AFI Emergenti" nel 2013 a casa Sanremo. Ci sarà anche il tenore italiano Luca Minnelli, Premio Charlot nel 2018, Niko Albano, primo posto nell'Umbria Voice nel 2016 e Surama Tsu, che ha trionfato nel 2022 al Concorso internazionale di Canto moderno “La voce del Mare”.



Tra i talenti in gara alcuni hanno ottenuto dei premi per le loro canzoni. Phebo, ha vinto il premio miglior brano sociale a Roma Videoclip con “Sogna anche tu”, mentre Enrico Costa ha trionfato al concorso "Vota la voce 2022" con “L’amore che resta”. Dall'estero Davy Dilamo aveva invece ottenuto il prestigioso premio belga "MENT TV Loftrompetten 2021" con il brano 'Sexy Per Me'.

Anche l'attore e cantante Francesco Da Vinci tenterà di rappresentare il Titano dopo aver partecipato a "Gomorra - La serie" e al talent "The voice of Italy".