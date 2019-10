A Palazzo Graziani, fino a domani, il 'Master Wedding Planner'

San Marino, per quattro giorni, capitale dei matrimoni, in linea con la propria vocazione di 'destination wedding'. Il master di specializzazione si propone come occasione di studio, confronto e di workshop alla presenza di specialisti delle cerimonie nuziali: quotati fioristi, organizzatori di eventi, make up artist, stilisti, chef, cake designer, maestri di fotografia, tutti a disposizione di aspiranti wedding planner e fioristi da tutta Italia desiderosi di ampliare le conoscenze per quella che ormai è diventata una vera e propria forma d’arte e comunicazione. Special Guest del workshop, Paolo Nassi, del gruppo “Regency – Weddings Italy e San Marino”.

“Per paesaggio, storia e arte, la Repubblica è un luogo straordinario dove celebrare l’unione tra due persone – sostiene Mara Verbena, richiamando il fatto che sempre più turisti italiani e stranieri raggiungono il Titano per sposarsi. “Di qui la scelta di creare – spiega – questo master sul territorio”. In chiusura di corso, prevista una cena di gala con menù dello chef stellato, Luigi Sartini. Cena arricchita da un sontuoso allestimento con l’utilizzo di fiori provenienti da tutti i mercati italiani e i principali esteri.