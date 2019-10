A Rimini parte il corso biennale della fondazione Itsmaker per "tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatroni"

E' stato presentato all' Scm Group di Rimini il nuovo corso per “Tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici”. Il percorso, fortemente voluto da Confindustria Romagna e dalle imprese del territorio, sarà realizzato a Rimini dalla Fondazione ITS MAKER in collaborazione con Assoform Romagna e gli istituti tecnici del territorio. L’obiettivo è dare una risposta al forte gap fra la domanda delle imprese dell'industria e l’offerta presente sul mercato, poiché sempre di più le aziende della Romagna risentono della difficoltà di trovare figure tecniche specializzate.



Il corso si rivolge a un massimo di 25 diplomati della scuola secondaria superiore. Prevede, nell’arco di due anni, 2000 ore di formazione di cui 800 ore circa di tirocinio presso le più importanti aziende meccaniche, meccatroniche, motoristiche del territorio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 ottobre, è quindi necessario affrettarsi per non perdere un’importante occasione di specializzazione e di possibile inserimento lavorativo nelle imprese metalmeccaniche del territorio riminese “Ritengo che l’attivazione di questo nuovo corso costituisca un’occasione unica per dotare il sistema industriale della Romagna delle figure di supertecnici in grado di aiutare le imprese nella transizione verso il modello Industria 4.0 e l’intelligenza artificiale”, commenta Ormes Corradini, presidente della Fondazione ITS MAKER.