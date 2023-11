A San Marino figure di primo piano delle banche italiane: si guarda alle sfide in arrivo

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari, segretario di Stato Affari Esteri

Sul Titano esponenti di primo piano del comparto bancario e finanziario italiano per approfondire sfide e scenari per le piccole e medie banche. Due giorni di studio per la XXIII edizione del Convegno Acri, Assopopolari e Pri. Banks, in collaborazione con i nostri istituti di credito: capofila Cassa di Risparmio. I protagonisti sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina che, nel loro intervento, hanno ricordato l'importanza dei piccoli e medi istituti di credito per il sistema economico di uno Stato. Comparto che ha le risorse per trasferire benefici all'economia reale, stimolando la crescita. Un evento che arriva proprio mentre la Repubblica si sta avvicinando all'Unione Europea, con opportunità annunciate anche per le banche.

