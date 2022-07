A Sorrento idee per un turismo sostenibile. Pedini Amati: "I giovani ci hanno dato consigli per il futuro"

Giovani da più di 60 Paesi si riuniscono e dicono la loro sul turismo del futuro. A Sorrento il primo Global Youth Tourism Summit - promosso da Organizzazione Mondiale del Turismo e Ministero del Turismo italiano - al quale ha partecipato anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Al centro un'idea di vita sostenibile anche nel viaggiare e, dall'altra parte, nell'accogliere visitatori. Il risultato è un nuovo documento siglato dai partecipanti.

I ragazzi, afferma Pedini Amati, "hanno un punto di vista completamente diverso dal nostro". Ad esempio, spiega, guardano alla comunicazione attraverso i social e nel Metaverso. Generazioni attente, poi, a tematiche come la salvaguardia dei mari e il non utilizzo della plastica.

San Marino ha presentato le iniziative per il comparto, come il marchio The Lovely Places nato dopo l'avvio del progetto turistico territoriale del 2020. Nell'occasione anche un bilaterale col ministro Massimo Garavaglia che sarà sul Titano il 29 luglio insieme a rappresentanti del Unwto, delle due Regioni e ai sindaci dei 118 Comuni per un evento al Kursaal dedicato al progetto. Confronto, a Sorrento, anche con la ministra delle Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

Nel video, l'intervista a Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)