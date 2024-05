Antiriciclaggio: Moneyval promuove San Marino. Gatti "Soddisfatti, norme più giuste ed eque"

Plauso del Moneyval a San Marino per i passi avanti nella lotta al riciclaggio e nel contrasto al finanziamento al terrorismo. Lo si legge in una nota diffusa dall'organismo del Consiglio d'Europa che tiene sotto monitoraggio 33 tra Stati e territori.

Il Titano rafforza le sanzioni e migliora il rating, passando da "parzialmente conforme" ad "ampiamente conforme". Un risultato raggiunto, spiega il Moneyval, grazie ai progressi fatti dal Paese. Le carenze del passato, si legge, sono state risolte in gran parte con le norme introdotte nel 2023.

"Siamo soddisfatti - commenta il segretario alle Finanze, Marco Gatti - per il lavoro svolto sul finire della legislatura, tra l'altro con la condivisione di tutto il Parlamento. Il decreto ha fatto sì che l'intervento sul sistema sanzionatorio fosse qualificato e conforme. E' rimasta indietro solo una parte, legata alle associazioni, ma non siamo riusciti a completare l'iter legislativo". Il Titano, ricorda Gatti, ha 'ridisegnato', migliorandolo, il sistema delle sanzioni.

Delle 40 raccomandazioni, San Marino ne ha 18 giudicate “conformi”, 18 “ampiamente conformi”, 4 “parzialmente conformi” e nessuna 'insufficienza'. Nel 2028 il Paese dovrà riferire di nuovo all'organizzazione. "Se interveniamo per tempo, seguendo le indicazioni degli organismi internazionali - prosegue Gatti - riusciamo a proporre norme più giuste, eque, che non generino paura nel mondo economico e, allo stesso tempo, aiutino a contrastare fenomeni, che non vogliamo, come la malavita e il riciclaggio".

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti (segretario di Stato Finanze)