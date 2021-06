Apre al pubblico San Marino Outlet Experience: "Simbolo della ripartenza". LE IMMAGINI

Taglio del nastro per San Marino Outlet Experience: da oggi aperto al pubblico. LE IMMAGINI

“San Marino Outlet Experience vuole essere un simbolo della ripartenza”. Così i vertici di The Market: nuovo polo dello shopping inaugurato a Rovereta, con i punti vendita di importanti brand, come Prada, Dolce & Gabbana e Cavalli, e l'obiettivo di diventare un luogo attrattivo per tutto il territorio.

Il taglio del nastro diventa la svolta in un percorso partito sei anni fa. Nel tempo, un referendum popolare che ha dato il via libera alla realizzazione e, più di recente, rallentamenti prima per il blocco di una parte delle somme necessarie a causa della vicenda Cis e poi per la pandemia.

Con l'inaugurazione, aprono i primi 80 negozi. Nella seconda fase diventeranno 130, per 25mila metri quadri e 175 milioni di euro investiti in totale. E si punta alle ricadute positive per il Titano, specie sul piano commerciale, occupazionale e turistico.

Nel servizio, le interviste a Maurizio Borletti (Borletti Group), Gabriele Cerminara (Presidente The Market) e Luca de Ambrosis Ortigara (DEA Real Estate)